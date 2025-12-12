Търговска верига ЗОРА обяви ново стратегическо партньорство с двете най-големите надежди на българския сноуборд – Малена и Тервел Замфирови. С впечатляващите си успехи, двамата млади атлети се намират именно в зората на своята кариера, когато подкрепата е решаваща за устойчивото им професионално израстване. В този ключов момент ЗОРА застава до тях като доверен партньор.

Тервел, едва 20-годишен, вече е сред най-успешните състезатели на световната сцена. През 2025 г. той става световен шампион при мъжете, поставяйки България сред водещите сили в паралелния слалом. До момента има седем медала от световни първенства за юноши (U21), включително четири титли в слалом, гигантски слалом и отборно със сестра си Малена (2025). Той спечелва и световната титла за студенти (U26) от Универсиадата в Торино през 2025 г. Тервел вече притежава и персонална квота за Олимпийските игри Милано 2026.

Неговата дисциплина, аналитично мислене и устойчивост под напрежение са качества, които рядко се срещат в толкова ранна възраст.

Не по-малко впечатляващи са резултатите на Малена, която едва на 16 години уверено се утвърждава като една от най-перспективните състезателки в световната купа при жените. През Октомври тази година, на церемония на Европейските Олимпийски Комитети в Малта, Малена беше обявена за най-добър млад състезател на Европа и спечели престижната награда “Пьотр Нуровски”. Още в първите си стартове за Световната купа в края на миналия сезон, тя спечелва сребърен медал в Криница, а в първия старт на новия сезон, на 6 декември в Милин, Китай, показа отново класа, завоювайки бронзов медал в паралелния гигантски слалом.

Успехите ѝ включват още два сребърни медал при юношите (2025), отборно злато заедно с брат си Тервел, седмо място на Световното първенство за жени в Сейнт Мориц и персонална квота за Олимпиадата в Милано 2026. Малена впечатлява с техническа зрялост, спокойствие под напрежение и силно спортно поведение — качества, които рядко се виждат на подобна възраст.

Партньорството между ЗОРА и семейство Замфирови носи в себе си ясно послание: компанията продължава да инвестира в български таланти, които не само печелят международни отличия, но и вдъхновяват бъдещите поколения. Замфирови олицетворяват моментa, в който трудът и постоянството започват да се превръщат в големи успехи — в зората на една обещаваща спортна кариера, която тепърва ще носи поводи за национална гордост.

ЗОРА вярва, че истинският успех се гради с постоянство, грижа и стремеж към усъвършенстване — качества, които Малена и Тервел демонстрират във всяко състезание и всяка своя победа.