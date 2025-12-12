Петър Станич от "Лудогорец" води при реализаторите в Лига Европа с 6 гола

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Сръбският офанзивен полузащитник на "Лудогорец" Петър Станич води при реализаторите в Лига Европа с 6 гола.

Снощи той откри резултата в мача от 6-ия кръг, в който разгрдачани направиха зрелищно 3:3 у дома с гръцкия ПАОК. За гостите се разписа капитанът на България Кирил Десподов.

След Станич с по 4 попадения са 7 футболисти - Талиска и Карем Актюркоглу от "Фенербахче", Корентен Толисо ("Лион"), Игор Жезус ("Нотингам Форест"), Карол Свидерски ("Панатинайкос"), Хамза Игамане ("Лил") и Барнабаш Варга ("Ференцварош").

До края на същинска фаза в Лига Европа остават 2 кръга, а "Лудогорец" гостува на "Рейнджърс" на 22 януари и приема "Ница" седмица по-късно. В момента тимът от Разград е на 23-о място в класирането със 7 т., като има шанс да попадне сред тимовете, които ще продължат в преките елиминации. Това са тези ди 24-о място.