ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Министър Генов: България ще въведе депозитната сис...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21897867 www.24chasa.bg

Легендарен рапър ще бъде почетен треньор на американците за олимпиадата в Милано и Кортина

676
Рапърът Снуп Дог

Американският рапър Снуп Дог ще бъде почетен треньор на отбора на САЩ на Зимните олимпийски игри през 2026 година в Италия, съобщават от Олимпийския комитет на страната (USOPC).

54-годишният певец ще подкрепя и вдъхновява американските спортисти извън състезанията.

„Известен със страстта си към обществена дейност, менторство и подкрепа на младите, Снуп ще внесе характерния си хумор и топлина, за да мотивира спортистите от отбора на САЩ", се казва в изявление на USOPC, цитирано от БТА.

„Спортистите са истинските звезди - аз съм тук само за да ги окуража, да ги вдъхновя и може би да им споделя малко от своя опит", каза Снуп в изявление.

„Този отбор представлява най-доброто от това, което спортът може да бъде - талант, сърце и хъс. Ако мога да внеса малко повече любов и мотивация. Това е победа за мен", добави той.

Снуп Дог присъства на Летните олимпийски игри в Париж 2024. Той носи олимпийския огън преди церемонията по откриването и пя на церемонията по закриването. Музикантът е спечелил две награди „Еми" за участието си на Игрите в Париж.

Олимпиадата в Милано и Кортина д'Ампецо ще се проведе от 6 до 22 февруари догодина.

Рапърът Снуп Дог

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание