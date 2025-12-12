ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Треньорът на ПАОК: Бяхме по-добри от "Лудогорец"

Разван Луческу Снимка: Startphoto.bg

Румънският треньор на ПАОК Разван Луческу коментира ремито с "Лудогорец" (3:3) в Разград от 6-ия кръг на Лига Европа.

"Загубихме две точки в мача. Но с оглед на развоя на срещата, спечелената точка в края е много важна. Изправихме се срещу добър съперник, който ни постави под напрежение, но ние се борихме и въпреки допуснатия гол, се вдигнахме в последните десет минути на мача.

Бяхме по-добрият и водещ отбор в мача. Пропуснахме много положения, не само в края на мача, но и преди това. Резултатите на мачовете често се смятат като израз на отделни епизоди. В този случай отделните епизоди не бяха в наша полза. Резултатът щеше да бъде друг, ако бяхме съумели да вкараме положенията си", заяви Луческу.

