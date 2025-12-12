Сензационно на 41 г. Линдзи Вон спечели първа победа в световната купа от март 2018-а

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американската легенда в ските Линдзи Вон сензационно спечели първото спускане за сезона и се превърна в най-възрастната победителка в световната купа.

В швейцарския курорт Санкт Мориц 41-годишната красавица финишира за 1,29,63 мин. Втора на 0,98 сек остана австрийката Магдалена Егер (първи подиум за нея), а трета е нейната сънародничка Мириам Пухнер с изоставане от 1,16 сек.

Предишната победа на Вон в световната купа е от 14 март 2018 г., когато тя триумфира в спускането в Оре (Швеция). С днешната американката вече има 83.

След световното първенство в Оре през февруари 2019 г., на което тя спечели бронзов медал в спускането, Линдзи се отказа от ските.

През ноември миналата година обяви, че се завръща след операция за частична подмяна на коляното.

Следващото спускане при жените е утре отново в Санкт Мориц.

Вон поведе в класирането при спускането, а в общото класиране за голямата световна купа лидерка е сънародничката ѝ Микаела Шифрин с 458 точки пред албанката Лара Колтури с 302 точки и Алис Робинсън от Нова Зеландия с 292.