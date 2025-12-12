Български съдия свири на световните клубни за жени и мъже в Бразилия

Българският съдия Добромир Добрев свири три мача на световното клубно първенство по волейбол за жени. Турнирът на континенталните шампиони е в бразилския мегаполис Сао Пауло. Супервайзър на турнира е Йордан Жечев, който беше такъв и на Летните Олимпийски Игри в Париж миналата година.

Първият мач на Добрев беше като втори съдия на двубоя между представителя на домакините Осаско и перуанския Алианц, в който бразилският тим спечели с 3:0. След това българският арбитър получи наряд да бъде първи на мача Алианц – Жетицу (3:1). Третото назначение бе като втори съдия при победата на италианския Скандичи с 3:0 над Алианц.

Днес е почивен ден на турнира, а полуфиналите са в събота. Мачовете са Скандичи – Дентил Прая и Конелиано – Осаско, а съдийските наряди още не са направени.

Добрев ще остане в Бразилия и следващата седмица, където ще ръководи срещи от световното клубно първенство за мъже.