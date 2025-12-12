Наказаха Алекс Николов в Италия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Асът на националния тим по волейбол Алекс Николов ще пропусне домакинството на неговия "Лубе" срещу "Милано" от италианското първенство в недел заради наказание.

22-годишният посрещач остана без права за един мач след натрупване на картони.

Последният Алекс получи при загубата с 1:3 като гост на "Модена".

От ръководството на "Лубе" възнегодуваха, тъй като не смятат, че реакцията на Николов при съдийско решение и последвало видеоповторение е била необуздана, а напровтив - съвсем премерена.

Видеочекът не показа явна игра на блока с топката. От този сезон картоните не могат да бъдат чистени с парични глоби.

Мачът с "Милано" е важен, тъй като ще определи на кое място ще е "Лубе" в топ 8 за определяне на 1/4-финалните двойки в турнира за купата на Италия, на която Алекс и компания са притежатели.

Николов е номер 1 при реализаторите в елита на Италия с 215 точки от 10 мача. Втори с 208 е белгиецът Фере Регерес именно от "Милано".

Наказанието предотврати пряк дуел помежду им.