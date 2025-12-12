Овечкин вече с 1800 гола и асистенции в НХЛ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Руската легенда Александър Овечкин записа 1800-ата си точка в Националната хокейна лига на САЩ и Канади.

Той стана 11-ият играч, който достига до тази граница в историята, след като даде асистенция при домакинското поражение на своя "Вашингтон" от гостуващия "Каролина" с 2:3 след дузпи.

Капитанът на столичани вече има общо 988 гола и 812 асистенции в 1683 мача от редовния сезон и плейофите за Купа „Стенли". Той се нуждае от още 16 точки, за да изравни Марсел Дион (752 гола и 1064 асистенции) и да влезе в топ 10 на класацията.