Оперираха успешно крило на "Лудогорец" в Барселона

Крилото на "Лудогорец" Агибу Камара претърпя успешна операция на сухожилието на четириглавия мускул на десния крак, съобщиха от клуба.

Интервенцията беше наложителна заради хронифициране на проблема в бедрото. Операцията беше извършена от д-р Рамон Кугат в Барселона. Очакваният период на възстановяване на гвинееца е около четири месеца.

Йоел Андерсон продължава рехабилитация след интервенцията на коляното в Швеция. Десният защитник ще се присъедини към отбора в началото на януари, когато ще навлезе в следващ етап на индивидуалната си програма.

Едвид Куртулуш също се възстановява след луксация на капачката на дясното коляно. Очаква се шведският защитник да поднови пълноценни тренировки с отбора в началото на зимната подготовка.