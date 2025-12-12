ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Линдзи Вон: Никога не съм чувала баща си да плаче така силно

Линдзи Вон е развълнувана на подиума в Санкт Мориц. Снимка: Ройтерс

Легендарната Линдзи Вон спечели победата в спускането в Санкт Мориц от световната купа в ските на 41 г. и стана най-възрастната победителка.

Успехът бе 83-и за нея, като 44 са в спускането.

Това бе първа победа за Вон от седем години и половина насам. "Чух се с баща си по телефона и той плачеше толкова силно, колкото никога не съм го чувала. Това означава много за мен", сподели Вон, която също проля сълзи на подиума.

Тя отсъства цели 5 години и половина от ските и при завръщането си през 2024 имаше много скептици, още повече, че тя носи протеза от титан, която заменя частично дясното ѝ коляно.

"Тялото ми отговаря на всички желания на ума ми, а това невинаги бе така в последно време. Сега мога да правя всичко, чувствам се отново като дете", каза още американката.

