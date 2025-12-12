Линдзи Вон: Никога не съм чувала баща си да плаче така силно

Легендарната Линдзи Вон спечели победата в спускането в Санкт Мориц от световната купа в ските на 41 г. и стана най-възрастната победителка.
Успехът бе 83-и за нея, като 44 са в спускането.
Това бе първа победа за Вон от седем години и половина насам. "Чух се с баща си по телефона и той плачеше толкова силно, колкото никога не съм го чувала. Това означава много за мен", сподели Вон, която също проля сълзи на подиума.
Тя отсъства цели 5 години и половина от ските и при завръщането си през 2024 имаше много скептици, още повече, че тя носи протеза от титан, която заменя частично дясното ѝ коляно.
"Тялото ми отговаря на всички желания на ума ми, а това невинаги бе така в последно време. Сега мога да правя всичко, чувствам се отново като дете", каза още американката.