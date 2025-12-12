ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Италия си отдъхна - Федерика Бриньоне ще участва на олимпиадата

Федерика Бриньоне Снимка: FIS Alpine World Cup Tour

Италианката Федерика Бриньоне ще може да кара на домашните олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо през февруари, обявиха организаторите.

"Тази сутрин Федерика Бриньоне ми сподели, че ще може да се състезава", заяви на пресконференция Лучано Буонфильо, шеф на организационния комитет на Олимпийските игри.

Бриньоне е настоящата носителка на световната купа по ски алпийски дисциплини. През април тази тя претърпя двойна фрактура на крака и в Италия бяха страшно притеснени, че тя ще пропусна олимпиадата, но сега може да си отдъхнат.

Зимните олимпийски игри ще се проведат от 6 до 22 февруари.

