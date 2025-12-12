Италия си отдъхна - Федерика Бриньоне ще участва на олимпиадата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Италианката Федерика Бриньоне ще може да кара на домашните олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо през февруари, обявиха организаторите.

"Тази сутрин Федерика Бриньоне ми сподели, че ще може да се състезава", заяви на пресконференция Лучано Буонфильо, шеф на организационния комитет на Олимпийските игри.

Бриньоне е настоящата носителка на световната купа по ски алпийски дисциплини. През април тази тя претърпя двойна фрактура на крака и в Италия бяха страшно притеснени, че тя ще пропусна олимпиадата, но сега може да си отдъхнат.

Зимните олимпийски игри ще се проведат от 6 до 22 февруари.