Гимнстици с Даун внасят усмивки на събития в Пазарджик и Благоевград



Състезателите по спортна и художествена гимнастика със Синдром на Даун от Федерацията по адаптирана физическа активност ще бъдат специални гости на две големи събития този месец.

Художествените гимнастички Диляна Попова, Василена Богданова и Томислава Стоянова ще се включат във второто издание на фестивала „Мажоретна Коледа" на 13 декември в спортна зала „Васил Левски" в Пазарджик. Над 1000 мажоретки от цяла България ще се включат в празничния спектакъл с танци, усмивки и коледен дух, а нашите специални гости ще бъдат сред тях.

Спортните гимнастици Емилиян Костадинов, Рамонола Сикандер и Пламен Грозданов заедно с треньорите си Даниел Алексиев и Иван Цветков ще присъстват на церемонията „Спортист на годината" в Благоевград на 15 декември в зала „П. Яворов". За втора поредна година те ще внесат вдъхновение и позитивна енергия сред участници и публика.

Тези изяви помагат на спортистите в подготовката им за световното първенство следващата година, на което България ще бъде домакин от 15 до 19 юни. Турнирът ще се проведе в пет спорта – спортна и художествена гимнастика, тенис на корт, тенис на маса и лека атлетика, и ще бъде важна стъпка за младите таланти в изграждането на опит и увереност на международната сцена.

Тези събития са не само празник на спорта, но и доказателство, че ограничения няма, когато има талант, труд и желание за успех.