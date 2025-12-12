Пратиха наш съдия на ВАР в Кипър

Драгомир Драганов получи две назначения в предстоящия уикенд в кипърското първенство. Драганов ще отговаря за системата ВАР на две дербита от предстоящия 14-ия кръг в местната първа дивизия.

Варненецът получава наряд за дербито на Лимасол в неделя между "Аполон" и "Арис", което ще се проведе на стадион „Алфамега" от 19.00 часа. Главен арбитър ще бъде Димитрис Солому, останалата част от бригадата също е от кипърци. Единствено Драгомир Драганов е чуждестранен арбитър и ще трябва да следи за пропуски на реферите на терена.

В понеделник българският арбитър ще има същата задача в Ларнака cъc системата ВАР, където местният АЕК (Ларнака) приема на своя стадион евроучастника "Омония" (Никозия). Главен арбитър е младият Менелаос Антониу, на когото ще помагат на терена също кипърци.