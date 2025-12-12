ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Милена Тодорова носи най-добър резултат за България през сезона, Мария Здравкова с връх в кариерата

Милена Тодорова на старта в Хохфилцен Снимка: тв екран

Най-добрата ни биатлонистка Милена Тодорова направи първото си състезание за сезона в световната купа с безгрешна стрелба и донесе най-добро класиране за България от началото на кампанията.

При старта на втория кръг в Хохфилцен (Ав) състезателката от Троян повали и 10-те мишени в спринта на 7,5 км, за да завърши на 12-ата позиция.

Така тя подобри постижението на своята половинка в живота Владимир Илиев, който миналата седмица в Йостерсунд записа 17-о място в спринта в Йостерсунд (Шв).

Още 2 българки влязоха в неделното преследване на 10 км, влизайки в топ 60.

27-годишната Мария Здравкова също се представи отлично на рубежа с 10 от 10 и финишира 42-а. Това е неин връх в кариерата, като досега имаше 46-о място в спринта в Оберхоф (Гер) в началото на 2021 г.

Най-точната биатлониста от първия кръг на световната купа Лора Христова направи днес 1 пропуск и се нареди 45-а.

Валентина Димитрова с 2 грешки е 72-а. Добрата стрелба на всички българки дава надежди за ново силно представяне на дамската ни щафета в Хохфилцен утре. В Йостерсунд тя завърши 9-а.

Победителка в спринта днес стана французойката Лу Жанмоно (0), следвана от норвежката Марен Киркайде (1) и шведката Анна Магнусон (0).

