Клубният футбол в Гибралтар настигна този в България

Клубният футбол в една от малките страни в Европа - Гибралтар, достигна нов исторически връх. И държавата вече е в топ 50 по коефициент на УЕФА. Това значи, че през 2027 г. страната ще има 4 представителя в турнирите на европейската футболна централа. Толкова квоти за участие имат и отборите от т.нар. роден елит. Или иначе казано, след 2 г. нашите тимове в състезанията на УЕФА ще са толкова, колкото и тези от Гибралтар.

В последната седмица клубният коефициент на страната нарасна до 7,1. И по този начин отборите от тази държава направиха скок с 4 места в класацията, като задминаха представителите на Андора, Беларус, Люксембург и Черна гора.

За успеха на малката държава в клубния футбол най-сериозен принос има местният хегемон “Линкълн Ред Импс”. Тимът победи 2:1 като домакин “Сигма” (Оломоуц) в 5-ото завъртане от Лигата на конференциите. По този начин отборът от Гибралбар е в борбата за плейофите на най-новия турнир на УЕФА преди последния кръг, който е идната седмица.

