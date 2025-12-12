Кирил Десподов се нареди до Стилиян Петров

"Лудогорец" се нуждае от една победа в последните си 2 мача в Лига Европа, за да стигне до плейоф

С гола си срещу “Лудогорец” капитанът на националния отбор Кирил Десподов се нареди до една от най-големите легенди във футбола ни - Стилиян Петров.

Крилото на ПАОК се разписа във вратата на хегемона в последните 14 г. у нас при зрелищното равенство 3:3 в 6-ия кръг от същинската фаза на Лига Европа. Така Десподов се превърна в едва 4-ия български играч, който бележи гол във вратата на роден тим в среща от европейските клубни турнири.

Първият, който пронизва наш отбор в мач от състезание на Стария континент, е Венцислав Арсов. Той вкарва на ЦСКА с екипа на кипърския “Омония” при успеха 4:1 през 1983 г. в двубой реванш от 1/16-финалите на КЕШ. Въпреки загубата “червените” все пак продължават напред в турнира, след като са спечелили първия мач 3:0, а по онова време важи правилото за гол на чужд терен.

Вторият подобен случай датира от този век. И в него именно е замесен легендарният капитан на националния ни отбор - Стилиян Петров. Универсалният полузащитник и

неговият

“Астън Вила”

гостуват

на “Литекс”

в мач от първия кръг на турнира за купата на УЕФА. Стилиян оформя крайния резултат 3:1.

Последният път, когато българин бележи във вратата на наш тим в Европа, преди това да стори Десподов, се случи преди 2 г. Тогава Йоан Стоянов с екипа на “Апоел” (Беер Шева) бележи на “Левски” за 1:1 в реванш от 3-ия кръг на Лигата на конференциите. Все пак “сините” продължават напред след успех 2:1.

Иначе срещу “Лудогорец” Десподов изигра един от най-силните си мачове от началото на сезона.

Крилото на ПАОК, освен че отбеляза, се отчете с асистенция за втория гол, а негов пас бе ключов и при третото попадение за гърците, с което грандът от Солун изравни в края на мача. Логично от това

Десподов

попадна

в идеалния

отбор

на Лига Европа за 6-ия кръг на турнира според статистическия гигант Sofascore.

Равенството срещу тима на българския ас пък значи, че родният хегемон се нуждае от задължителна победа в един от последните си 2 мача в турнира, ако иска да играе в плейофа през февруари. В момента "Лудогорец" е със 7 точки в надпреварата. А миналия сезон 10 бяха достатъчни за намиране на място в топ 24, което праща на плейофа. Съперници на разградчани са съответно "Рейнджърс" и "Ница". И двата тима нямат обаче никакъв шанс за продължаване. Според суперкомпютър шансът на "Лудогорец" да премине същинската фаза на турнира е точно 47%.