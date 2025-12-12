В Испания събраха половината от сумата за лечението на Любо Пенев

В Испания събраха почти половината от сумата за лечението на Любо Пенев. Както е известно, легендарният нападател се бори с онкологично заболяване. В момента Пенев е в клиника в Германия, а лекарите ще се опитат чрез имунотерапия бившият футболист да пребори коварната болест. Сумата за лечението е 300 000 евро.

“Нещата вървят добре и в момента сме събрали около 50% от нужните пари. Дано той да успее в тази битка, ще направим всичко възможно”, каза бившият съотборник на Пенев във “Валенсия” Фернандо Хинер, който в момента ръководи кампанията в ролята си на президент на Асоциацията на футболистите на клуба.

В същото време Дарик радио информира, че президентът на БФС Георги Иванов - Гонзо e превел голяма сума за лечението на легендата.

Близки и приятели на Пенев пък организират благотворителен турнир в дните преди Коледа, който ще се проведе в подкрепа на неговото лечение.

