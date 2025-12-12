“Ботев” (Пд) с трета санкция от ФИФА

Трета санкция от ФИФА за привличане на нови футболисти получи пловдивският “Ботев”. Последното нарушение на тима датира отпреди няколко дни и отново е за неизплатени стари задължения към играчи. Иначе първата санкция на “Ботев” бе наложена на 24 октомври, а втората на шести ноември. В момента, в който плодивчани погасят задълженията, забраната за трансфери отпада. “Берое”, “Спартак” (Варна), “Ботев” (Враца) и аматьорските “Верея” и “Крумовград” също имат подобни санкции.

Иначе лидерът на “Ботев” (Пд) Тодор Неделев ще е на линия за 1/8-финала от купата на България срещу “Спартак” (Варна).

