ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Украински дронове удариха две нефтени платформи на...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21901923 www.24chasa.bg

“Ботев” (Пд) с трета санкция от ФИФА

1988
Георг Стояновски се бори с противник от "Ботев". Снимки: Орлин Цанев

Трета санкция от ФИФА за привличане на нови футболисти получи пловдивският “Ботев”. Последното нарушение на тима датира отпреди няколко дни и отново е за неизплатени стари задължения към играчи. Иначе първата санкция на “Ботев” бе наложена на 24 октомври, а втората на шести ноември. В момента, в който плодивчани погасят задълженията, забраната за трансфери отпада. “Берое”, “Спартак” (Варна), “Ботев” (Враца) и аматьорските “Верея” и “Крумовград” също имат подобни санкции.

Иначе лидерът на “Ботев” (Пд) Тодор Неделев ще е на линия за 1/8-финала от купата на България срещу “Спартак” (Варна).

Георг Стояновски се бори с противник от "Ботев". Снимки: Орлин Цанев

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Обрат за 21 часа - виж лицата на политиците (Видео)