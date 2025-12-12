Отборът на Мъри Стоилов №1 в Европа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Воденият от Станимир Стоилов тим на “Гьозтепе” е номер 1 в Европа по интересен показател. Това става ясно от изследване на Международния център за спортни изследвания (CIES).

Турският тим на Мъри е отборът с най-високо ускорение, най-голямо темпо, най-голяма интензивност и най-много бягане на играч за 90 минути сред 31 европейски лиги.

Индексът на “Гьозтепе” е 8,16. Зад отбора на българския спец остава колосът “Челси” (7,92).

В класацията третото място е за друг тим от Англия - “Брентфорд”, където фурор прави игралият за “Лудогорец” Игор Тиаго. Четвъртата позиция по показателя, по който “Гьозтепе” на Стоилов е номер 1, е “Борнемут”.

В топ 10 попадат още тимовете на “Фейенорд” (Нидерландия), “Тюн” (Швейцария), “Манчестър Юнайтед” (Англия), “Лувиер” (Белгия), “Селтик” (Шотландия) и “Алания” (Турция).

Мъри пое “Гьозтепе” в края на 2023 г. По това време тимът от Измир бе новак в елита на Турция. Миналата година Стоилов бе близо до това да класира отбора в европейските турнири, но накрая не му стигна малко.

През тази кампания воденият от първия българин, вкарал отбор в Шампионската лига, тим се представя повече от отлично. Клубът от Измир заема четвърто място в първенството на южната ни съседка с 26 точки. Пред него са единствено “Галатасарай”, “Фенербахче” и “Трабзонспор”. Именно последният нанесе първа домакинска загуба 1:2 на отбора на Стоилов от началото на сезона.

През миналата седмица отборът на Мъри отпадна пък от купата на страната, като най-вероятната причина е да се бори докрай за първенството и да си спести няколко мача повече до края на сезона.

В следващия си двубой от комшийското първенство “Гьозтепе” гостува на седмия “Газиантеп”.

