Световното първенство за първи път повтаря мач на откриването (Графика)

За първи път в историята на световните първенства по футбол в мача на откриването ще се изправят съперници, които вече са го правили.

По ирония на съдбата и в двата случая става въпрос за противопоставяния, в които единият отбор е домакин. Това са Мексико и Южна Африка, които на 11 юни догодина на легендарния стадион "Ацтека" ще стартират първия шампионат на планетата с 48 участника.

Същите два национални отбора се срещнаха в откриващия мач и на световното в Южна Африка. Тогава за кеф на публиката, изпълнила докрай стадион "Сокър Сити" в Йоханесбург, Сифиве Чабалала в 55-ата минута откри резултата с мощен удар под гредата.

В 79-ата обаче капитанът на мексиканците Рафаел Маркес, който играеше на третото си световно (след това записа още две), изравни. Изпуснатата победа направи така, че наследниците на ацтеките да се превърнат в

първия домакин на световно, който не е излязъл от предварителната група

Традицията да има официален мач на откриването възниква (елементарно, Уотсън) в Англия. На световното през 1966 г. домакините правят програмата така, че на 11 юли да има само един мач - на техните национали срещу Уругвай. Преди това има първенства, за които не може със сигурност да се каже кой е първият им мач.

Наско Сираков се опитва да преодолее вратаря Джовани Гали в мача България - Италия 1:1, с който бе открито световното първенство в Мексико през 1986 г. Снимка: Getty Images

За такъв на дебютния мондиал се смята Франция - Мексико, завършил 4:1. Но на същия 13 юли 1930 г. и в същия час - 15, се играе и друг мач. Това е САЩ - Белгия 3:0, но

победата на "петлите" неофициално се смята за дебют на световно

по футбол, защото Люсиен Лоран вкарва първия гол за френската победа в 19-ата минута. А американецът Бърти Макгий открива резултата "чак" в 23-ата.

Още на три първенство на практика не може да се определи кой е мачът на откриването. През 1934 г. в Италия, когато се играе само с пряко елиминиране, всичките 1/8-финали са в един ден и час. През 1954 (Швейцария) и 1962 г. (Чили) пък в първия ден на световното и в еднакъв час се играят по четири мача. Интересното е, че в Чили единият мач е с участие на България - загуба 0:1 от Аржентина. Това е и дебютът на националите ни във финалната част на мондиала.

Българите обаче имат и пълноценно участие

в мача на откриването - през 1986 г. в Мексико пред над 100 000 зрители на стадион "Ацтека". Алесандро Алтобели открива минути преди почивката, но пет минути преди края на мача Наско Сираков изравни с глава. Това равенство позволи на момчетата на Иван Вуцов за първи път в историята да излязат от групата, макар и без победа.

Последното засега откриване на световно първенство по футбол бе на 20 ноември 2022 г. на стадион “Ал Баит” в Доха. Тогава в първия мач се срещнаха домакинът Катар и Еквадор. Снимка: Getty Images

Между 1966 и 1978 г. мачовете на откриването неизменно завършват 0:0. За сметка на това оттам нататък няма такъв без гол. От 1974 до 2002 г. първенствата неизменно се откриват от актуалния шампион. След това - от домакина.