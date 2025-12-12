ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Украински дронове удариха две нефтени платформи на...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21902732 www.24chasa.bg

Гидженов вече равен по ранг на Кабаков във ФИФА

1352
Радослав Гидженов

България ще има двама съдии в Категория 1 на ранглистата на ФИФА за 2026-а година, след като днес стана ясно, че Радослав Гидженов се изкачва от втората категория. УЕФА обяви промените и новите лица в ранглистите за втората част от сезон 2025/26, като новите лица в най-високата "категория Елит" са шестима, а един е изваден.

В "Категория 1" новите лица са 14, сред тях е и Радослав Гидженов от България, който се присъединява към другия българин там – Георги Кабаков. За първи път при новото категоризиране на съдиите в Европа двама българи заедно ще бъдат във второто ниво на международните футболни арбитри.

34-годишният Гидженов до момента през есента на 2025-а година има седем мача в Европа, един от които квалификация в Шампионската лига. За последно той ръководи мач зад граница на 27-и ноември, когато се представи отлично в мача за Лигата на конференциите Омония (Кипър) – Динамо Киев (Украйна) и беше оценен отлично от съдийския наблюдател Конрад Плауц (Австрия).

Радослав Гидженов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Обрат за 21 часа - виж лицата на политиците (Видео)