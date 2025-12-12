Българка по пътя на Линдзи Вон – завърна се на 43 г.

Сноубордистката ни Теодора Пенчева, която кара на олимпиадата в ПьонЧанг, реши да се завърне в спорта на 43 години по примера на великата Линдзи Вон. Американката постигна 83-ата си победа за световната купа в спускането на Санкт Мориц на 41.

Пенчева ще участва при жените на световната купа в Кортина д'Ампецо тази вечер заедно с тийнейджърката Малена Замфирова, която взе подиум в първия кръг в китайския курорт Майлин.

При мъжете сме с най-доброто - Радослав Янков, Тервел Замфиров, Кристиан Георгиев, Петър Гергьовски и Александър Кръшняк. Както “24 часа” писа, при добро стечение на обстоятелствата може да изпратим цели четирима на предстоящата олимпиада в Италия. До момента са сигурни Тервел и Радо, а при жените твърдо на игрите в Милано и Кортина е Малена.

Паралелният гигантски слалом е нощен и финалите са от 18,30 часа българско време.

Утре пък за първи път Банско ще открие сезона си на 2600 метра надморска височина под връх Тодорка, а не на традиционното място - Бъндеришка поляна, където ще е само регистрацията за игрите. Горе на пистите вече има над 1,5 метра сняг.

Специален гост е италианската легенда Джорджо Рока, един от малкото с пет поредни победи за световната купа. Срещу него ще бъде почетният гражданин на курорта Марк Жирардели, който вече тренира. Официалният старт е от 18 часа на централния площад.