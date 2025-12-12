"Левски" е отборен шампион при мъжете в бокса

БК "Левски" е носител на отборната титла на България за тази година. Столичани завършиха на първо място в крайното класиране след втория кръг на Държавното лично-отборно първенство, което се проведе в Стара Загора. Шампионатът завърши днес с финалите в отделните категории.

„Сините" заеха първо място, след като през седмицата спечелиха 3 златни и 2 бронзови медала. Това им бе достатъчно, за да изпреварят БК Червен бряг, който се нарежда втори в крайното класиране. В Стара Загора тимът се отличи с 2 златни, 1 сребърен и 2 бронзови отличия. Третата позиция е за Бокс за всички, чийто представители спечелиха 1 златен и 2 сребърни медала.

След края на първенството бяха отличени боксьорите, които се откроиха през изминалите дни. За целта бяха осигурени специални купи, предоставени от домакините от БК Боруй. За най-техничен боксьор бе посочен световният вицешампион Рами Киуан (75 кг), а Семион Болдирев (85 кг) взе приза за най-перспективен състезател.