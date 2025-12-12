ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Украински дронове удариха две нефтени платформи на...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21902926 www.24chasa.bg

"Левски" е отборен шампион при мъжете в бокса

1464
Шампионите от "Левски". Снимка: Българска федерация по бокс

БК "Левски" е носител на отборната титла на България за тази година. Столичани завършиха на първо място в крайното класиране след втория кръг на Държавното лично-отборно първенство, което се проведе в Стара Загора. Шампионатът завърши днес с финалите в отделните категории.

„Сините" заеха първо място, след като през седмицата спечелиха 3 златни и 2 бронзови медала. Това им бе достатъчно, за да изпреварят БК Червен бряг, който се нарежда втори в крайното класиране. В Стара Загора тимът се отличи с 2 златни, 1 сребърен и 2 бронзови отличия. Третата позиция е за Бокс за всички, чийто представители спечелиха 1 златен и 2 сребърни медала.

След края на първенството бяха отличени боксьорите, които се откроиха през изминалите дни. За целта бяха осигурени специални купи, предоставени от домакините от БК Боруй. За най-техничен боксьор бе посочен световният вицешампион Рами Киуан (75 кг), а Семион Болдирев (85 кг) взе приза за най-перспективен състезател.

Шампионите от "Левски". Снимка: Българска федерация по бокс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Обрат за 21 часа - виж лицата на политиците (Видео)