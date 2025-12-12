Петър Мицин беше избран за най-добър плувец на 2025 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Петър Мицин беше определен за най-добър плувец за 2025г. Състезателят на „Вихрен" Сандански спечели гласуването след като изпраща поредната си успешна година. Той стана европейски шампион за мъже до 23 години на 400 метра свободен стил, спечели и два сребърни медала (200 и 800 метра свободен стил) от първенството на Стария континент в Шаморин, Словакия. Мицин се нареди на седмо място във финала на 400 метра свободен стил на Световното първенство по плуване за мъже и жени в Сингапур през месец юли.

Втора в класацията за най-добър плувец се нареди Тея Николова, която се нареди на четвърто място в надпреварата на 50 метра бруст на Европейското първенство за мъже и жени до 23 години и беше сред полуфиналистките в същата дисциплина на планетарния шампионат в Сингапур. Трети е Любомир Епитропов.

Ето и пълното подреждане на десетте най-добри.

1. Петър Мицин

2. Тея Николова

3. Любомир Епитропов

4. Габриела Георгиева

5. Дарен Кирилов

6. Диана Петкова

7. Алекс Найденов, Дейвид Найденов, Васил Тушев

10. Адриан Йонинов

Ирен Давидкова и миксовият дует Христина Черкезова/Димитър Исаев бяха избрани за най-добри състезатели по артистично плуване за 2025г.

Цветомир Ереминов печели приза за номер едно сред състезателите ни по скокове във вода.

БФПС ще награди отличените състезатели на 30 януари от 11.00 часа в Пресклуб "България".