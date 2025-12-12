Кобрата загуби световната титла с нокаут - вижте как Железния го свали в шестия рунд в Дубай (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българската звезда в професионалния бокс Кубрат Пулев (44 г.) загуби с нокаут в шестия рунд от руската машина за нокаути Мурат Гасиев (32 г.) регулярната световна титла в тежка категория.

Кобрата спечели шампионския пояс преди година с победата над Махмуд Чар в "Арена София", но бе повален от Гасиев.

Битката бе в Дубай - на открития тенис стадион, приемащ големи тенис турнири при мъжете и жените. Исторически първи мач за световна титла в бокса в Дубай.

Пулев излезе на ринга на фона на "Притури се планината".

ПЪРВИ РУНД

След опознавателна първа минута Кубрат имаше леко преимущество и макар да нямаше съществени попадения - с прави удари и дясно кроше в тялото на съперника българинът взе първата част.

ВТОРИ РУНД

По-активно начало и от двамата. Малко след началото на втората минута Пулев вкара дясно кроше в главата на Гасиев. По-настъпателните действия на Кубрат му донесоха успеха и във втория рунд.

ТРЕТИ РУНД

Първият, в който Гасиев изглеждаше по-активен - вкара ляво кроше и десен ъперкът. Кобрата отговори с ляв прав, а след това се стабилизира отново и показа категоричност с прави удари и десни крошета.

ЧЕТВЪРТИ РУНД

Гасиев започна все по-често с любимото си упражнение - да скъсява дистанцията. Осетинецът успя да пласира две крошета, но не разклати българина.

ПЕТИ РУНД

Ударите станаха по-тежки. Първо - с успешна комбинация ляв-десен от Кубрат. След това - дясно кроше на руснака. Пулев повтаряше упражнението с ляв-десен, докато Гасиев, явно поядосан, правеше опити за точен решаващ удар.

ШЕСТИ РУНД

Засрещащо ляво кроше от Мурат Гасиев прати Кубрат Пулев на земята - нокаут в началото на шестия рунд. Българинът пък тръгна в атака с комбинация ляв-десен, но този път Гасиев издебна точния момент, видя пролуката и нанесе съкрушаващ удар с левачката в брадичката на Пулев.

***

"Чувствам се супер. Благодаря на хората, които ме подкрепяха. Бокс е. Един удар може да реши мача, както и стана. Яд ме е, че не успях да зарадвам българите", заяви Кубрат Пулев пред bTV след мача в Дубай.

"Първите пет гейма Кубрат беше перфектен, като професор. За съжаление това не е футбол - да ти вкарат гол и да го върнеш. Един удар реши мача", заяви от ринга брат му Тервел Пулев.

***

Пулев тежи 115 кг, а осетинецът от Владикавказ, известен като Железния - 104,7 кг.

Гасиев натрупа славата си в полутежка категория - шампион на IBF от 2016-а до 2018-а и на WBA през 2018-а. Той стигна до финала - обединителна битка за титлите срещу Олександър Усик, спечелена от украинеца през юли 2018 г. на олимпийския стадион в Москва. След това Гасиев мина в тежка категория. Преди мача с Кобрата Гасиев, който носи прозвището Железния, имаше 32 победи (25 с нокаут) и само 2 загуби в профибокса - едната от Усик и само още една в тежка категория - от Ото Валин.

Преди този мач Пулев беше с 32 победи (14 с нокаут) и 3 загуби в профибокса.