Григор Димитров в списък на нежелани съперници

Григор Димитров се подготвя за новия сезон, а някой може да извади лош късмет, ако се падне срещу него на старта на първия за годината турнир от “Големият шлем”.

Най-добрият български тенисист в историята бе включен в неформален списък на нежеланите съперници в първия кръг на Australian Open.

“Ако бях някой от сегашните звезди, щях да намразя жребия, ако видя име от тези срещу моето”, коментират в един от специализираните профили за тенис в Х.

Григор Димитров не е сред поставените и заема 44-о място в списъка на участниците за турнира в Мелбърн. Той изпрати най-късия сезон в кариерата си, а заради скъсания гръден мускул в мача с Яник Синер в осминафинала на “Уимбълдън” и последвалата операция трябваше да чака 112 дни, преди да се завърне на корта. Направи го с победа в Париж, но после с хората от екипа му прецениха, че е по-добре да не играе срещу Данил Медведев (Рус).

Освен Димитров сред определените като неудобни съперници са французите Артюр Фис и Юго Юмбер, Себастиан Корда (САЩ), Алексей Попирин (Авл), Матео Беретини (Ит) и Хуберт Хуркач.

Специално за откриването на Australian Open за първи път е предвидена гала (на 17 януари). Роджър Федерер ще бъде в отбор с Андре Агаси, а срещу тях ще излязат местните любимци Патрик Рафтър и Лейтън Хюит.

Докато феновете вече се настройват за шоу, един почти анонимен французин отнесе 20 години лишаване от състезателни права заради черно тото. Срещу Кентен Фолио има куп обвинения - манипулиране на резултат, вземане на пари, за да играе умишлено под възможностите си, предлагане на подкупи на други тенисисти, създаване на вътрешни престъпни мрежи, корупция, нежелание да сътрудничи с разследващете органи и унищожаване на доказателства.

Съобщението за наказанието е на Международната асоциация за интегритет (честност) в тениса. За 27-те си нарушения на антикорупционната програма 26-годишният Фолио трябва да плати 70 000 долара глоба и да върне още 44 000, получени от незаконни плащания. Бившият №488 в света е бил начело на престъпна група от състезатели. Той е отстранен временно от 17 май 2024 г. Времето, изтърпяно при временната санкция, е зачетено, което означава, че наказанието му ще приключи на 16 май 2044 г., но при условие че бъде платена глобата.