Малките герои от “Тайната на музиката”

Добър мач на Александър Везенков, но шеста загуба за "Олимпиакос" в Евролигата

Александър Везенков Снимка: Facebook/Olympiacos B.C.

Един Александър Везенков отново не стигна за победа на "Олимпиакос" в Евролигата. 

Българската звезда в баскетбола бе №1 за отбора си с 22 точки, но гръцкият шампион отстъпи 85:98 в гостуването на "Барселона". За "Олимпиакос" това е шеста загуба от началото на новия сезон в най-силния турнир на континента. Воденият от старши треньора Георгиос Барцокас състав направи ужасна трета четвърт, която домакините взеха 30:17. 

На 16 декември "Олимпиакос" приема "Валенсия". Още не е ясно кога ще се се изиграе мачът с шампиона "Фенербахче", който бе отложен заради протеклата от поройния дъжд зала в Пирея. 

 

