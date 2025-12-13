"Черноморец" на зимен лагер на базата на Лечков в Сливен

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Втородивизионният "Черноморец" ще изкара зимен подготвителен лагер на базата на Йордан Лечков в Сливен.

Ще се проведе от 12 до 24 януари. Бургаските "акули" вече са във ваканция и стартират зимна подготовка на 5 януари под ръководството на 68-годишния бивш треньор на столичните "Локомотив" и "Славия" Иван Колев, който пое тима в края на октомври. В близките дни титулярният вратар на "Черноморец" Димитър

Тодоров ще се подложи на атроскопия на коляното, която ще се извърши в Медицински център "Лайф Хоспитал",

която е собственост на президента на клуба д-р Спасимир Иванов. 6 контроли ще изиграят "акулите", като

най-престижната е срещу елитния "Черно море" на 28 януари.