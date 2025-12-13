Илия Груев: В “Лийдс” имаме самочувствие и вярваме в това, което правим

Халфът на “Лийдс” Илия Груев отдава силните мачове срещу отбори от челото на английската Висша лига ( 2:3 с “Манчестър Сити”, 3:1 над “Челси” и 3:3 с “Ливърпул”) на самочувствието и устойчивостта в състава на йоркширци. Според нашия национал тези резултати не са изненада.

“Мисля, че това е едно от най-важните неща във футбола – да имаш самочувствие, да вярваш в това, което правиш”, обяви Груев в подкаста на BBC Radio Leeds

“В съблекалнята преди мача срещу “Сити”, както и срещу “Челси” и “Ливърпул”, усетих увереност, че можем да спечелим. А не като да играеш срещу отбори от такъв ранг и да си мислиш: ‘Дано направим нещо”. Когато изостанахме с 0:2 от “Сити”, не гонихме запазване на този резултат, а си казахме, че тръгваме за победа.

Ние вярваме в това, което можем, в нашите качества. И това много ми харесва”, продължи 25-годишният опорен халф. Груев започна титуляр срещу “Сити” и “Ливърпул” и влезе по средата на второто полувреме срещу “Челси”.

“Имаме много интелигентни играчи с тактическо разнообразие. Също така си помагаме взаимно на терена. Наблюдавам накъде отиват съотборниците ми и знам накъде трябва да се отправя аз. Някои неща са въпрос на усещане, идват естествено. Треньорът ни подрежда по избраната от него схема, но имаме свобода и това е доста важно за мен. Използваме я по най-добрия начин”, споделя още българинът.

Утре “Лийдс” гостува на “Брентфорд”.