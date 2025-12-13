ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Фаталният за Кубрат Пулев удар бил старателно планиран

Кубрат Пулев СНИМКА: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

Руският боксьор Мурат Гасиев разкри, че е имал план за победното си ляво кроше, с което нокаутира Кубрат Пулев и го детронира като носител на регулярната световна титла в тежка категория на WBA.

Осетинецът нанесе фатално ляво кроше в шестия рунд в брадичката на Пулев.

„Този удар беше старателно трениран и беше част от нашата подготовка за мача. Това кроше промени хода на цялата битка; все пак това е тежка категория. Пулев беше много силен противник, но подготовката ни се отплати", сподели Гасиев.

След удара той се обърна и се оттегли спокойно към ъгъла си, като явно бе абсолютно уверен, че е нанесъл фатални щети на съперника си. Едва по-късно Гасиев показа някакви емоции.

За 32-годишния Гасиев Гасиев това бе 33-а победа в кариерата 36 срещи и 26-и нокаут.

