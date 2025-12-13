5 млн. заявка за билети за световното в рамките на 24 часа

ФИФА е получила пет милиона заявки за билети за Световното първенство през 2026 година през първите 24 часа от последната фаза на продажбите, съобщи световната футболна централа, въпреки протестите на фенски групи тази седмица относно високите цени на билетите за турнира, предава БТА.

Фенове от над 200 държави са кандидатствали чрез сайта FIFA.com за места на първото Световно първенство с 48 отбора, което ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико от 11 юни до 19 юли 2026 г., съобщи ФИФА.

Асоциацията на футболните привърженици на Европа в четвъртък призова ФИФА незабавно да спре продажбите на билети, обвинявайки управителния орган в изнудване относно цените на билетите, които рискуват да изключат обикновените фенове от турнира.

Цените на билетите са скочили пет пъти от Световното първенство през 2022 г. в Катар, според Асоциацията.

Ранното търсене се дължи на предизвикващи интерес сблъсъци от груповата фаза, като Колумбия срещу Португалия в Маями на 27 юни е най-търсеният мач досега в периода на тегленето на лотариен принцип.

Бразилия срещу Мароко (Ню Йорк/Ню Джърси, 13 юни), Мексико срещу Република Корея (Гуадалахара, 18 юни), Еквадор срещу Германия (Ню Йорк/Ню Джърси, 25 юни) и Шотландия срещу Бразилия (Маями, 24 юни) допълват петте най-търсени мача. След трите страни домакини, най-често заявки за билети са направени от Колумбия, Англия, Еквадор, Бразилия, Аржентина, Шотландия, Германия, Австралия, Франция и Панама. ФИФА заяви, че силното присъствие на южноамерикански и централноамерикански фенове показва как турнирът завладява въображението в Северна и Южна Америка, докато интересът от Шотландия отразява вълнението от първото им Световно първенство от 28 години насам.

Фазата на тегленето на случаен принцип продължава до 13 януари в 17:00 ч. (централноевропейско време), като ФИФА подчертава, че времето за кандидатстване в този период не влияе върху шансовете за успех.

Феновете могат да избират конкретни мачове, категории билети и количества, в зависимост от ограниченията на домакинствата, и ще бъдат таксувани автоматично, ако заявките им са успешни.