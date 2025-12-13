Ски легендите Жирардели и Джорджо Рока дадоха старт на сезона в Банско

Ски легендите Марк Жирардели и Джорджо Рока дадоха старт на зимния сезон в Банско. Откриването за първи път бе на 2600 м надморска височина, под връх Тодорка, а не както досега на Бъндеришка поляна.

Жирардели и Рока бяха лидери на отборите на шампионите, които караха паралелен слалом. Вечерта на площада в зимния ни курорт е официалното откриване, а гостите ще могат да се насладят на кулинарна дегустация и фолклорна програма.

Легендарния италиански слаломист Джорджо Рока е

един от петимата с по 5 поредни победи на слалом в Световната купа. С такова постижение могат да се похвалят още Ингемар Стенмарк, Марк Жирардели, Алберто Томба и Марсел Хиршер. Рока печели през сезон 2005/2006 и малката световна купа в слалома. В 17-годишната си кариера Рока има 11 победи за Световната купа и общо 22 подиума. Във вечната ранглиста по успехи за Световната купа той заема десета позиция. Роденият в Шур (Швейцария) алпиец има от Световни първенства 2 бронзови медала на слалом - Санкт-Мориц през 2003 и Бормио през 2005. Рока има и трето място в Комбинацията през 2005г. По-слабо се е представял само на Олимпиадата, където върхът му е петото място в комбинацията от игрите в Торино през 2006г.



