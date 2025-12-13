Легендата Линдзи Вон отново с подиум в спускането, само германка я изпревари

Легендата в алпийските ски Линдзи Вон се качи на подиума и във второто спускане в Санкт Мориц (Швейц), след като вчера триумфира с общо 83-ата си победа в световната купа и първа от 2018-а.
Американката завърши на второто място, като бе изпреварена само от германката Ема Айхер, която бе по-бърза с 24 стотни от секундата.
На третата позиция се нареди италианката София Годжа с изоставане от 0,29 сек.
Вон води в класирането за малкия кристален глобус в спускането със 180 точки пред Айхер със 145.
В генералното класиране за световната купа начело е Микаела Шифрин (САЩ) с 458 точки пред албанката Лара Колтури с 302 точки и Алис Робинсън от Нова Зеландия с 294.