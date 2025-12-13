ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Швейцарска доминация в мъжкия гигантски слалом

Швейцарска доминация в мъжкия гигантски слалом

Лука Ерни, Лоик Меяр и Марко Одермат Снимка: instagram.com/fisalpine

Лоик Меяр спечели гигантския слалом от световната купа по ски алпийски дисциплини във Вал д'Изер, а Швейцария окупира изцяло почетната стълбичка на френското трасе. 

Меяр записа пета победа в гигантски слалом в кариерата си, въпреки че бе пети след първия манш, записвайки общо време 2,10,07 мин.

Той изпревари с 0,18 секунди сънародника си Лука Ерни.

Носителят на световната купа Марко Одермат пък довърши швейцарската доминация с изоставане от 0,33 сек.

Одермат остава начело на двете класирания. В дисциплината той има преднина от 15 точки на австриеца Щефан Бренщайнер, а в генералното класиране му води с 260.

