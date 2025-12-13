"Локомотив" и Мони Николов посветиха победа в Русия на заболял белгиец (видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българското явления в световния волейбол Мони Николов и воденият от Пламен Константинов "Локомотив" (Новосибирск) надвиха гост на "Енисей" (Красноярск) в 13-ия кръг на руския елит след обрат до 3:1 (22:25, 25:18, 25:19, 25:21).

Победата бе посветена на белгийския посрещач на "железничарите" Сам Деру, който наскоро бе диагностициран с онкологично заболяване. Именно Мони носеше фланелката с името и номера на своя съотборник при общата снимка. Деру е във връзка с бившата ни националка Добриана Рабаджиева.

19-годишният разпределител запика с 8 точки (2 аса, 3 блока) за успеха.

"Локомотив" е втори във временното класиране с 11 победи, 2 загуби и 33 точки. Лидер е шампионът "Зенит" (Казан) с 12 успеха, 1 загуба и 34 точки.