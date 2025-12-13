Без българи във финала на световната купа по сноуборд в Кортина

България остана извън елиминациите на старта от световната купа по сноуборд в Кортина д'Ампецо (Италия).

При мъжете Радослав Янков завърши на 22-о място в квалификацията при мъжете на 44 стотни от 16-ото място. Тервел Замфиров, Петър Герьовски и Кристиан Георгиев се наредиха един след друг на 26-о, 27-о и 28-о, но и четиримата са в точките за световната купа. Александър Кръшняк отпадна след първото спускане.

Малена Замфирова бе с най-добро време от всички след първото си появяване на трасето, но във второто направи грешка и излетя на 32-о място. Завърналата се в спорта Теодора Пенчева отпадна само след едно каране в квалификациите.