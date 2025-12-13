България 14-а в щафетата на биатлонистките в Хохфилцен

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

България в състав Валентина Димитрова, Милена Тодорова, Мария Здравкова и Лора Христова зае 14-о място в щафетата 4 по 6 километра за жени от световната купа по биатлон в австрийския зимен център Хохфилцен.

Националките използваха 9 допълнителни патрона и завъртяха една наказателна обиколка (Здравкова), което ги остави на 4,23,4 минути от победителките от Швеция.

Втори и трети са Норвегия и Германия.

В неделя в Хохфилцен предстоят щафета 4 по 7,5 километра при мъжете и преследване на 10 километра при жените с участието на Милена Тодорова, Мария Здравкова и Лора Христова.