Влади Зографски с нов точков рекорд за България в световната купа по ски скок

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Владимир Зографски подобри рекорда си за най-много точки в един сезон от световната купа по ски скок още след 8-ото състезание на настоящата кампания.

Той завърши 15-и на голямата шанца в германския град Клингентал и добави 16 точки към актива си в генералното класиране, който вече е 195.

Така Влади подобри най-доброто си постижение за България от сезон 2012/2013, който завърши на 33-о място със 183 т.

Във временното генерално подреждане Зографски заема 11-а позиция.

Днес той се представи на ниво на една от неудобните си шанци. В първия кръг записа скок от 130 метра, а във втория - от 129,5 за да запише сбор от 250,6 точки.

Победител отново бе Домен Превц, който доминираше тотално на шанцата в Клингентал. Словенецът записа третата си поредна победа с удивителни скокове на 142,5 и 143 метра.

Превц води в генералното класиране с актив от 570 точки, следван от сънародника си Анже Ланишек с 453 и японеца Рьою Кобаяши с 451.