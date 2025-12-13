Цветомир Ереминов №1 на България в скоковете във вода за 2025-а

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Цветомир Ереминов беше избран за №1 на България в скоковете във вода за 2025 г.

Състезателят на СКПС "Витоша" печели отличието за втори път в своята кариера след 2021-а.

В топ 10 на най-добрите влизат още Крис Йорданов, Ива Ереминова, Йоан Янев, Тома Каймаканов, Натали Стоянова, Андреа Петрова, Йоан Вълков, Дамян Тодоров и Илияна Матеева.

Тази година Ереминов стана първият българин от 31 години насам, който участва при мъжете на световно първенство по скокове във вода в Сингапур.

Той спечели злато и сребро на Балканските игри за юноши и девойки в София и доминира във всички дисциплини на държавното първенство във Варна.