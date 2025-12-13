ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ясни са съперниците на България в квалификациите за световното по футзал през 2028-а

Снимка: Фейсбук на националния отбор по футзал

Националният отбор на България по футзал научи съперниците си в квалификациите за световното през 2028-а, след като в Нион бе изтеглен жребият за предварителния кръг на зона "Европа".

Нашите попаднаха в група Е заедно с Република Северна Македония, Литва и Турция.

Срещите от предварителния кръг ще се проведат под формата на минитурнир, като всички двубои ще се изиграят в периода 6 - 15 април 2026 г. Домакин на мачовете ще бъде Литва.

Според регламента победителят и вторият в класирането на всяка група се класират за основната фаза на квалификациите за Мондиал 2028.

Снимка: Фейсбук на националния отбор по футзал

