Мохамед Салах изпревари Уейн Руни и вече е сам на върха в класация на Висшата лига

След като не игра в няколко мача заради конфликт с мениджъра Арне Слот, египетската звезда на "Ливърпул" Мохамед Салах се появи рано като резерва в домакинския двубой от 16-ия кръг на Висшата лига на Англия срещу "Брайтън", спечелен от тима му с 2:0.

В 25-ата мин африканският нападател смени контузилия се Джо Гомес при резултат 1:0.

Точен още в 1-ата минута бе Юго Екитике.

Отново французинът вкара за 2:0 в 60-ата минута, а асистенцията бе на Салах.

Така той вече еднолично е на върха на класацията за най-много голови подавания за един отбор във Висшата лига с 277.

Салах изпревари Уейн Руни (276 асистенции за "Манчестър Юнайтед"). Трети е друг играч на "червените дяволи" - Райън Гигс (271).