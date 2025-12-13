ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЦСКА на 1/4-финал за купата въпреки защитата

1392
Бруно Жордао вкарва победния гол за ЦСКА. Снимка: Георги Палейков

ЦСКА стигна до 1/4-финал за купата след обрат за 2:1 над "Локо" (Сф).

Още в 6-ата минута отново се доказа максимата, че този сезон отбраната на ЦСКА е като на бившия американски президент Роберт Кенеди охраната по време на убийството му в Тексас.

Красимир Станоев хвърли дълъг пас към Спас Делев, който литна вратаря Фьодор Лапоухов и прати топката във вратата, въпреки доста нескопосан опит на Адриан Лапеня, който вместо да удари топката, халоса гредата.

След това "червените" натиснаха здраво и в 29-ата минута Садио Дембеле си заби страхотен автогол, като прободе Мартин Величков след центриране на Джеймс Ето'о. Камерунецът тресна и гредата в 41-ата минута.

В началото на втората част Спас Делев отново бе изпуснат от защитата, но този път не успя да уцели вратата.

Обратът дойде в 69-ата минута, когато бившият играч на "Левски" Патрик-Габриел Галчев изчисти топката, но в краката на Бруно Жордао на дъгата на наказателното поле и португалецът обра паяжината на левия горен ъгъл на Величков.

Бруно Жордао вкарва победния гол за ЦСКА.

