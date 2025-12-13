ЦСКА привлече колумбийското крило Пиедраита

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

ЦСКА привлече колумбийския флангови футболист Алехандро Пиедраита, обявиха от "червения" клуб.

Той премина успешно медицинските прегледи и официално подписа договор с „армейците" за срок от 3 години.

Пиедраита е на 23 години, като основната му позиция е по левия фланг на атаката. Той се присъединява към нашия тим от елитния аржентински "Химнасия".

"Алехандро Пиедраита започва футболната си кариера в школата на „Ел Диаманте", а през 2019 г. подписва договор с "Депортиво Перейра". През януари 2023 г. преминава под наем в аржентинския "Банфилд", а в началото на тази година отново е преотстъпен — този път в "Химнасия".

С екипа на "Химнасия" той изиграва общо 19 мача във всички турнири.

В ЦСКА Алехандро Пиедраита ще играе с номер 77.

Най-големият български клуб приветства Алехандро Пиедраита и му пожелава много успехи с червената фланелка!", пише в сайта на ЦСКА.