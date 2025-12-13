ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тайланд отхвърли призивите за прекратяване на огън...

ЦСКА привлече колумбийското крило Пиедраита

ЦСКА привлече колумбийския флангови футболист Алехандро Пиедраита, обявиха от "червения" клуб.

Той премина успешно медицинските прегледи и официално подписа договор с „армейците" за срок от 3 години.

Пиедраита е на 23 години, като основната му позиция е по левия фланг на атаката. Той се присъединява към нашия тим от елитния аржентински "Химнасия".

"Алехандро Пиедраита започва футболната си кариера в школата на „Ел Диаманте", а през 2019 г. подписва договор с "Депортиво Перейра". През януари 2023 г. преминава под наем в аржентинския "Банфилд", а в началото на тази година отново е преотстъпен — този път в "Химнасия".

С екипа на "Химнасия" той изиграва общо 19 мача във всички турнири.

В ЦСКА Алехандро Пиедраита ще играе с номер 77.

Най-големият български клуб приветства Алехандро Пиедраита и му пожелава много успехи с червената фланелка!", пише в сайта на ЦСКА.

