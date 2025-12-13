Христо Янев: Дано феновете на ЦСКА запазят търпение

Наставникът на ЦСКА Христо Янев коментира победата с 2:1 над "Локо" (Сф), класирала тима му за 1/4-финал в турнира за купата на България.

„Доволен съм от старанието, от постоянството и смятам, че показахме много добър футбол. Тежка беше ситуацията и тя нaложи да покажем характер и да се борим до последно, от това съм доволен.

Иска се търпение, иска се да вярваме малко повече в себе си, да не се отказваме. Да, допуснахме гол, но "Локомотив" е отбор, който може да наказва. Бяхме ги разучили добре знаехме какво можем да очакваме. Но това, което направихме днес, трябва да го правим и по-нататък, чисто като като манталитет на отбора. И се надявам тези мачове в края да ни дадат увереност, за да работим по-спокойно догодина.

Не за първи път ЦСКА стига до победата с гол от далече, какъвто вкара в 69-ата минута Бруно Жордао. И дали това е специално работен момент? „Работим с отбора във всеки един аспект в играта, защото искаме да сме готови за всяко нещо, което ни се предлага. Това е част от нещата, които могат да ни донесат успех. Трябва да вярваме, а и искам повече от отбора като цяло, и това ме радва. Това, през което минахме, беше много тежка ситуация и успяхме да се съвземем. Сега да си починем и да работим пак.

Усещам дух в съблекалнята, по трибуните, благодаря на хората, че са на всеки мач. Въпреки че започнахме с негативни резултати. Но това ни дава увереност, че ни изказват подкрепа с пълни гърла. Нещата изискват много упоритост, постоянство. Трябва да направим така, че отборът да изглежда по-добре през новата година. Искам да пожелая весели празници, да се подкрепяме и обичаме, и хората да запазят търпението, което е нужно. Не сме в позиция да си избираме съперник, а сме тука да играем срещу всеки който ни се падне."