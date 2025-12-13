Станислав Генчев: Направихме 2 подаръка на ЦСКА

Старши треньорът на "Локо" (Сф) Станислав Генчев коментира загубата с 1:2 от ЦСКА в осминафиналите в турнира за купата на България :

„Първо искам да поздравя момчетата за начина, по който изиграхме мача. До миналия кръг бяхме в много добра серия от поредни победи и знаехме, че днес ще бъде трудно. Но от самото начало искахме да започнем да търсим празните пространства, да пресираме противника и да не се стига до положения пред нашата врата.

Но срещу класен съперник да направим тези два подаръка...първо да си вкараме такъв автогол за 1:1...После за 2:1 тя, топката, излиза на тъча, а ние я чистим към центъра. Да, вкараха феноменален гол, но не създадоха други кой знае какви положения.

Чисто психологически, когато един отбор поведе, футболистите сами почват да мислят как да пазят резултата. Не сме мислили да се защитаваме. При 1:1 имахме положения за втори гол, но двата подаръка, които направихме – за тях те се отразиха много добре, докато за нас - много зле.

Ясно ми беше, че срещу ЦСКА на техен терен, за да се надяваш на успех, се изисква убийствена ефективност, но пак ще се повторя – играхме много добре, но ако не бяха тези два подаръка, с начина им на игра, нямаше да ни създадат кой знае какви положения. Много ме е яд за такива грешки, но няма как да върнем времето назад."