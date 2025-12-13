ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Барса" пречупи "Осасуна" с 2 гола на Рафиня

Младежки национал дебютира в Сегунда дивсион

Младежкият национален вратар на България Пламен Андреев дебютира в испанската втора дивизия за "Расинг" (Сантандер).

Той беше титуляр при домакинското равенство 1:1 срещу "Леганес" в мач от 18-ия кръг на Примера дивисион.

Тимът на българина, който е собственост на нидерландския "Фейенорд", оглавява временното класиране с 36 точки.

За домакините се разписа Андрес Мартин в 63-ата минута, а Сейдуба Сисе донесе точката за гостите с попадение в 83-ата минута.

До момента юношата на "Левски" бе пазил за "Расинг" в 2 мача от турнира за кралската купа.

