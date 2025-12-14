ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Използвайте зимата, за да се освободите от разсейв...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21907243 www.24chasa.bg

Огромен мач на Жасмин Величков в дерби с 60 български точки в Италия

1548
Мартин Атанасов и Жасмин Величков

В драма се превърна българското дерби от италианския волейболен елит между "Монца" на Мартин Атанасов и Жасмин Величков и "Гротадзолина" на Илия Петков и Георги Татаров.

"Монца" направи обрат у дома до 3:2 (20:25, 30:32, 25:21, 25:19, 18:16) в двубоя от 11-и кръг.

Величков, който за първи път започна като титуляр, записа 22 (2 блока, 1 ас). Атанасов бе сменен и записа 4 точки (1 ас, 1 блок).

За гостите Татаров беше на много високо ниво с 21 точки (2 аса, 2 блока).

Петков добави 13  точки (3 блока, 3 аса). Така българските точки в мача бяха общо 60.

"Монца" е 8-и в класирането с 4 победи, 8 загуби и 12 точки.

"Гротадзолина" е на последното 12-о място с 11 загуби.

Мартин Атанасов и Жасмин Величков

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Волейбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Обрат за 21 часа - виж лицата на политиците (Видео)