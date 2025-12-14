Огромен мач на Жасмин Величков в дерби с 60 български точки в Италия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В драма се превърна българското дерби от италианския волейболен елит между "Монца" на Мартин Атанасов и Жасмин Величков и "Гротадзолина" на Илия Петков и Георги Татаров.

"Монца" направи обрат у дома до 3:2 (20:25, 30:32, 25:21, 25:19, 18:16) в двубоя от 11-и кръг.

Величков, който за първи път започна като титуляр, записа 22 (2 блока, 1 ас). Атанасов бе сменен и записа 4 точки (1 ас, 1 блок).

За гостите Татаров беше на много високо ниво с 21 точки (2 аса, 2 блока).

Петков добави 13 точки (3 блока, 3 аса). Така българските точки в мача бяха общо 60.

"Монца" е 8-и в класирането с 4 победи, 8 загуби и 12 точки.

"Гротадзолина" е на последното 12-о място с 11 загуби.