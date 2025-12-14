ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Почетоха български национал за мач №100 с екипа на "Специя"

Петко Христов Снимка: instagram.com/speziacalcio/

Българският национален защитник Петко Христов записа своя мач номер 100 с екипа на "Специя в италианската втора дивизия при домакинското поражение с 0:2 от "Модена" в 16-ия кръг. Преди мача, който започна като резерва, той получи специален плакет.

26-годишният Христов влезе като резерва в 73-ата минута. По това време обаче гостите вече водеха с 1:0 благодарение на попадението на Брайън Нийлинг в 5-ата минута, а "Специя" беше останала с 10 човека на терена заради втория жълт картон на Фелипе Джак в 68-ата.

В 90-ата минута Еторе Джилоци вкара за 0:2 в полза на "Модена".

След този резултат "Специя" заема 17-о място с 14 точки от 20 отбора в дивизията.

Петко Христов Снимка: instagram.com/speziacalcio/

