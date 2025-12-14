ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Сензацията в купата на НБА е факт

Звездата на "Оклахома" Шей Гилджъс-Александър вкара 29 точки за "Тъндър", но и това не помогна на тима му. СНИМКА: РОЙТЕРС

"Сан Антонио" победи шампиона от миналия сезон в НБА и най-добър тим през настоящия "Оклахома" със 111:109 в 1/2-финал от купата на НБА.

Това бе едва втора загуба от началото на сезона за "Тъндър" и така бе прекъсната рекордната серия от 16 победи. "Оклахома" не беше губил от 5 ноември срещу "Портланд".

В спора за отличието "Сан Антонио" ще срещне "Ню Йорк Никс". Двата отбора спечелиха полуфиналните срещи и ще спорят за трофея в Лас Вегас на 16 декември.

Отборът на Ню Йорк надигра "Орландо" със 132:120 в другия полуфинал. 

