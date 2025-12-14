ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Артета: "Арсенал" бе ужасен в защита

2012
СНИМКА: РОЙТЕРС

Мениджърът "Арсенал" Микел Артета не спести критиките към своите играчи сред трудната домакинска победа с 2:1 над "Уулвърхямптън" в 16-ия кръг на английската Висша лига. Успехът дойде в продължението на срещата, а след него лондончани имат солиден аванс на върха.

„Сами си направихме мача труден, като позволихме да бъде отбелязан този гол, а това е неприемливо. Ужасно представяне в защита. Нивото на игра беше далеч от необходимото. Това е основният урок, който трябва да научим. Първия път, когато имаха възможност, те вкараха и това е проблемът. Облекчени сме, защото успяхме да вкараме накрая и да грабнем победата, но трябва да се подобрим в това отношение", каза испанският треньор на пресконференция.

СНИМКА: РОЙТЕРС

